Edição Da Semana

O Flamengo venceu a Portuguesa-RJ por 4 a 1, no Maracanã, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Autor do quarto gol rubro-negro, Thiago Maia falou com a imprensa na zona mista e analisou a chegada de Vítor Pereira ao clube. Além disso, comparou Gerson e João Gomes, e comentou sobre a resenha do carro de Arrascaeta, que movimentou as redes durante a semana.

Para o volante, Vítor Pereira tem se mostrado com a mente aberta para ouvir e entender as necessidades do elenco. Thiago ficou sabendo pelos jornalistas que os titulares iriam para Cariacica no meio de semana e mostrou satisfação, já que o duelo faz parte da preparação para a Supercopa do Brasil.





– Sem dúvida, é um cara que chegou para somar, tem papo reto, então vai ser fundamental. Temos treinado de manhã e de tarde, mas ele é muito mente aberta, quando estamos cansados podemos chegar nele e falar também. Não vamos abrir mão da intensidade, roubar a bola e depois descansa. Ele não tinha comentado, mas a gente tem que jogar, quer jogar. Convoco toda a Nação para assistir o jogo, ela é o nosso décimo segundo jogador – disse.

Thiago foi perguntado sobre Gerson e João Gomes. O volante apontou as características dos dois, mas não confirmou um preferido, tendo elogiado a dupla. O camisa 8 também comentou sobre a resenha entre o garoto do Ninho e Arrascaeta, envolvendo o carro do uruguaio. O assunto movimentou as redes sociais ao longo da semana.

– Eu acho que não muda muita coisa, vi o João crescendo muito, o Gerson também. Acho que o Gerson, jogando de frente, tem mais facilidade que o João, mas são dois craques. Sou muito honrado em jogar com eles, ganharam tudo pelo clube, dois fizeram história e estou fazendo a minha também. Vou até falar com ele, não estou sabendo dessa história. Falei com o Arrasca e quando ele não fala é complicado (risos). É uma resenha boa, tem que ter mais disso no futebol – finalizou.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será nesta quarta-feira, diante do Madureira, no Estádio Kléber Andrade. Como explicitado por Vítor Pereira, os titulares viajarão ao Espírito Santo para manter o ritmo de jogo, de olho nas decisões que estão por vir.

Camisa 8 e dedicatória pelo gol

– Essa 8 esse ano vai me dar uma sorte. Dedico o gol para minha mãe e para o meu pai, os dois sempre lutaram muito por mim, sofreram para que eu estivesse aqui, então esse gol é para eles, metade metade.

Nova chance no Mundial

– É engraçada essa história. No Mundial de 2019, contra o Liverpool, eu estava jogando em Mônaco e logo quis ver o resultado. Queremos fazer diferente dessa vez, estamos preparados e entendendo o que o Vítor (Pereira) quer da gente.

