Thiago Maia agradece esforço do Inter em sua contratação e se coloca à disposição de Coudet

Foram semanas de negociação até o acerto final. Contratado do Flamengo, o volante Thiago Maia finalmente vestiu a camisa do Internacional. Apresentado oficialmente nesta segunda-feira, o reforço agradeceu o esforço do clube e do técnico Eduardo Coudet e já se colocou à disposição para ajudar a equipe.

“Quero agradecer a toda diretoria e ao Coudet pelo esforço para eu estar aqui. Só escutei coisas positivas do clube e todos me receberam muito bem aqui no Inter”, comemorou Thiago Maia, que recebeu a camisa 29 para a sequência da temporada.

O volante estava encostado no Inter e foi um pedido de Coudet, o responsável pelo primeiro contato na negociação. “Não é todo dia que você recebe ligação do treinador querendo você no elenco. Me esforcei para vir, ele é um treinador que todo mundo fala bem”, revelou o volante, feliz com a recepção também dos torcedores.

“É uma torcida completamente apaixonada pelo clube. (Foram) Muitas mensagens de apoio. Foi uma longa negociação, mas estou muito feliz que deu certo”, destacou o volante sobre o contato com a torcida e sem, esconder a ansiedade por jogar.

“Estou bem fisicamente, estou apto. Preciso um pouco mais de ritmo, mas estou pronto, preparado e querendo jogar”, disse Thiago Maia, que elogicou bastante os novos companheiros.

“Temos grandes jogadores aqui. O Alan (Patrick) é um dos melhores meias do Brasil. Estou feliz de estar numa grande equipe, com jogadores de qualidade. Tenho certeza que vamos colher bons frutos”

