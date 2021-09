Thiago Gonçalves pede concentração ao Fluminense mesmo com vantagem sobre o Flamengo na final do Sub-20 Goleiro da equipe de Eduardo Oliveira pode ganhar o primeiro título com a camisa tricolor nesta quinta-feira, na decisão do Carioca, às 10h

Depois de abrir uma confortável vantagem no primeiro jogo, o Fluminense vai até a Gávea, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira para definir o título do Campeonato Carioca Sub-20 contra o Flamengo, às 10h. O 4 a 1 em Laranjeiras permite que o Tricolor perca por até dois gols de diferença, mas o time está focado em vencer, como diz o goleiro Thiago Gonçalves, titular da equipe do técnico Eduardo Oliveira.

– Conseguimos fazer um grande resultado, mas sabemos que ainda não tem nada ganho. Sabemos que no futebol não existe garantia de nada então no jogo de volta entraremos com o mesmo foco e concentração do primeiro confronto para conquistar mais uma vitória e consequentemente o título. Seria um título importantíssimo para dar ainda mais confiança na sequência do Brasileiro – disse o jogador.

Fazendo o último ano de Sub-20, Thiago atuou em todos os jogos do Flu no ano, somando 33 no total. Formado inicialmente pelo Internacional, onde ficou por seis anos e ganhou seis títulos do Estadual, o jovem também foi campeão catarinense pelo CA Tubarão, onde também chegou a atuar no profissional. Fazendo o ano de estreia no Carioca, ele tem contrato com o Tricolor até 2023.

Thiago Gonçalves é titular do Sub-20 do Fluminense (Foto: Thiago Mendes / Porthix)

– Conquistei títulos importantes nos dois estados que atuei na carreira e hoje tenho a oportunidade de conquistar o título carioca. Fica um gosto ainda mais especial por poder ser o primeiro título com a camisa do Fluminense e também para o clube que está desde 2013 sem levantar a Taça do Carioca sub-20. Mas é algo que na hora que o juiz apita temos que deixar de lado e focar naqueles 90 minutos. Muita coisa acontece em uma partida, ainda mais em uma final, e não queremos que nada aconteça diferente do esperado – completou.

O Fluminense tem 28 gols sofridos entre Carioca e Brasileirão no Sub-20, com a melhor defesa da Taça Guanabara. No Brasileirão Sub-20, o Tricolor retornou ao G8 após vitória na última rodada e espera a classificação para as quartas de final. Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase.





