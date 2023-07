Thiago Fragoso encerra contrato fixo com a Globo após 23 anos na emissora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2023 - 14:00 Compartilhe

Thiago Fragoso, de 41 anos, é mais um ator que encerrou seu contrato fixo com a TV Globo, após 23 anos na emissora. Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, o vínculo de Fragoso com a Globo chega ao fim este mês.

A nova forma de contrato permitirá que Thiago Fragoso atue em produções de outras emissoras e serviços de streaming.

Carreira de Thiago Fragoso na Globo

Fragoso estreou na Globo na novela ‘Estrela-guia’ (2001). Ele ainda tem no currículo tramas como o ‘O Clone’, ‘A Casa das Sete Mulheres’, ‘O Astro’, ‘Lado a Lado’ e ‘Amor à Vida’, entre outros trabalhos.

Como é novo contrato da Globo ?

Nos últimos anos, a TV Globo tem encerrado o contrato fixo de vários artistas veteranos, como Antonio Fagundes, Stenio Garcia, Marieta Severo, Osmar Prado, entre outros nomes. Agora, o objetivo da empresa é cortar os altos salários e fazer apenas um contrato por obra, algo que acaba deixando os atores livres para negociar trabalhos em outras emissoras ou plataformas de streaming.

