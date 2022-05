Thiago e Fabinho viajam com elenco do Liverpool para final da Liga dos Campeões

(Reuters) – Os meio-campistas do Liverpool Thiago Alcântara e Fabinho farão parte do elenco que viaja a Paris para a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, disse o clube da Premier League nesta sexta-feira.

O Liverpool enfrentará o Real na final de sábado no Stade de France, com o clube de Merseyside tentando conquistar o terceiro troféu nesta temporada, após vencer a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra.





Os meio-campistas eram motivo de preocupação para o técnico Juergen Klopp devido a lesões.

Thiago voltou a treinar depois de ser forçado a sair de campo com um problema muscular no primeiro tempo da vitória por 3 x 1 sobre o Wolverhampton Wanderers no último jogo do Campeonato Inglês no domingo, quando o Liverpool terminou em segundo na tabela.

Fabinho não joga pelo time desde que sofreu uma lesão muscular na vitória por 2 x 1 fora de casa sobre o Aston Villa em 10 de maio.

O Liverpool venceu a Liga dos Campeões seis vezes, enquanto o Real tem 13 títulos.

(Reportagem de Manasi Pathak em Bangaluru)