Thiago Carvalho valoriza vitória do Caxias na Série D: ‘Permite decidir a liderança do grupo na última rodada’

O Caxias bateu o Juventus SC por 3 a 0 neste sábado em partida válida pela penúltima rodada da primeira fase da Série D do Brasileiro. Com os três pontos somados, a equipe treinada por Thiago Carvalho chegou aos 24 e se igualou ao Azuriz na ponta do grupo H. O comandante do time gaúcho comentou a vitória.

– Triunfo essencial que nos permite decidir a liderança do grupo na última rodada. Fizemos um gol muito cedo e isso sempre ajuda. Na reta final da segunda etapa matamos o confronto. Vamos muito confiantes para este embate – declarou.

O jogo a que Thiago se refere tem o Azuriz como rival do Caxias. O time paranaense ainda atua neste domingo pela décima terceira rodada, mas independente do resultado, uma vitória dos comandados de Thiago daqui a uma semana dará o primeiro lugar do grupo H ao Caxias. Thiago fala da expectativa para a partida.

– Não poderia haver confronto melhor. Possivelmente decidirá o topo da classificação do grupo e reunirá duas das melhores equipes da chave. Que possamos sair vencedores – encerrou.

E MAIS: