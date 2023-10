Thiago Brennand é condenado a 10 anos e seis meses de prisão por estupro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2023 - 17:06 Compartilhe

Thiago Brennand foi condenado, nesta quinta-feira, 11, a 10 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelo crime de estupro. Este é apenas um processo que ele enfrenta. Ele também é acusado em outros dois nas cidades de Porto Feliz (SP) e São Paulo.

A decisão do Fórum de Porto Feliz também condenou Brennand a pagar R$ 50 mil em indenização à vítima. Ela acusa o empresário de estuprá-la em sua mansão em um condomínio na cidade.

Ele foi condenado pelo artigo 213 do código penal, que é aplicado quando o réu constrange a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, o estupro.

O empresário prestou depoimento no dia 25 de agosto. A decisão foi proferida após as duas partes apresentarem as alegações finais.

Quem é a vítima?

A vítima é uma mulher que não foi identificada. Ela mora fora do país e, segundo o Ministério Público, conheceu Brennand quando procurava um cavalo para comprar.

A mulher afirmou ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NAVV) que teve um relacionamento com Brennand durante dois meses.

“Inicialmente, o homem mostrou comportamento gentil, mas depois passou a agir de maneira agressiva, até chegar ao ponto de obrigar a vítima a manter relações sexuais com ele. Além disso, o empresário disse ter gravado cenas íntimas da mulher, passando a ameaçá-la com a divulgação das imagens caso ela rompesse o relacionamento”, afirmou a promotoria.

