Thiago Braz, campeão olímpico no salto com vara, é suspenso por doping

O brasileiro Thiago Braz, campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016 e medalhista de bronze em Tóquio em 2021 no salto com vara, foi suspenso provisoriamente por doping, anunciou a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) nesta sexta-feira (28), três semanas antes dos Mundiais em Budapeste (19 a 27 de agosto).

“A AIU suspendeu provisoriamente Thiago Braz por presença ou uso de substância proibida”, no caso a ostarina, produto geralmente utilizado para aumentar a massa muscular, escreveu a AIU nas redes sociais.

Braz, de 29 anos, potencialmente classificado para Budapeste, foi campeão olímpico no Rio, em 2016, e depois medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021.

Ele também foi vice-campeão mundial em pista coberta em 2022 e terminou em quarto lugar nos Mundiais de 2022 em Eugene (Estados Unidos) em julho do ano passado.

