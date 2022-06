Thiago Alcântara desfalcará Espanha na Liga das Nações por lesão muscular

O meia Thiago Alcântara desfalcará a Espanha na Liga das Nações devido a uma “lesão muscular”, informou nesta quarta-feira a comissão técnica da seleção espanhola.

Tiago sofreu “uma lesão muscular na parte posterior da perna direita antes do início da concentração que o impedirá de disputar os quatro jogos programados para este mês de junho na Uefa Nations League”, afirma o comunicado da ‘La Roja’.





O jogador do Liverpool “continuará concentrado com a Espanha até depois do jogo contra Portugal nesta quinta-feira, 2 de junho, no estádio Benito Villamarín”, acrescenta a nota.

Thiago foi titular pelos ‘Reds’ na final da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid, mas tinha sido dúvida até a última hora.

O técnico da Espanha, Luis Enrique, não convocará ninguém para substituí-lo.

Depois de Portugal, a seleção espanhola enfrentará a República Tcheca no domingo, em Praga, a Suíça no dia 9, em Genegra, e no dia 12 recebe os tchecos em Málaga.

gr/psr/cb