Thermas de São Pedro cresce em ritmo acelerado e garante impacto socioeconômico do turismo regional

Com uma história de mais de 30 anos, o Complexo Thermas (Thermas Water Park, São Pedro Thermas Resort e Chalés do Thermas), do Grupo JS Andrade, vem se consolidando como uma grande marca a cada dia.

Nos últimos anos, vem fazendo fortes investimentos que garantiu, somente com ingressos e consumos dentro do parque aquático, um crescimento anual de 35% em Compound Annual Growth Rate (CAGR)

O diretor de marketing e vendas do complexo, Miguel Diniz, destacou que esse crescimento resultou no recorde de público na última temporada de verão, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

“A força do entretenimento, nosso posicionamento e, a gestão da demanda a partir de práticas de revenue management (tarifário flutuante), garantiram essas taxas de crescimento. Atendemos mais de 200 mil visitantes e, estar preparado para atender esse volume, fez a diferença”, disse ele.

Localizado em São Pedro, interior de São Paulo, estância turística conhecida por suas belezas naturais, com uma população hospitaleira, repleta de atrativos de aventura, gastronômico e de descanso, o complexo turístico do Thermas é um dos mais visitados da região, com diferencial de estar em uma das regiões mais quentes do estado, próximo de grandes cidades como Piracicaba, Campinas e Limeira.

É também fácil acesso a partir de importantes centros urbanos e rodovias, além de estar a menos de uma hora do Aeroporto Internacional de Viracopos e aproximadamente duas horas de São Paulo capital.

A CEO do Grupo JS Andrade, Silvia Andrade, falou sobre este importante momento do parque. “Estamos investindo nos últimos anos com mais infraestrutura, segurança e diversão. Na época pandêmica fomos na contramão do momento econômico e mantivemos nosso foco, fortalecendo nosso propósito de encantar pessoas”, falou.

“O turismo regional é muito importante e sabemos que o parque é um dos grandes atrativos. Acreditamos em São Pedro e continuaremos trabalhando pelo desenvolvimento turístico regional. Tudo alicerçado pelas diretrizes de nosso Plano Diretor, contemplando ainda mais investimentos para novas atrações. Nossa expectativa é que até 2027 dobremos esse crescimento somente no negócio do parque aquático”, destacou.

A governança corporativa soma-se aos já contratados diretores Miguel Diniz (marketing e vendas), Oliver Kraus (operações) e Vanderlei Machado (administração e finanças) e Wellington Estruquel, ex-CEO do Grupo Mabu, como o mais novo conselheiro consultivo do grupo com vasta experiência em estruturação de negócio familiar e com especialização em conselhos.

“Quero contribuir com minha experiência para apoiar nas definições e implementação das melhores práticas de governança corporativa, que é uma grande fonte de vantagem competitiva nos dias de hoje. Acredito na força do Grupo JS Andrade e no potencial da expansão do Complexo, além de destacar sobre sua localidade, consolidando o empreendimento em um dos grandes pontos turísticos do estado de São Paulo”, ressaltou.

O grupo também contará com o apoio da Consultoria Une, especialista em governança corporativa, que irá estruturar os processos e ritos do Conselho de Administração implantado. Estão à frente da Une os sócios-consultores Ana Rita Bittencourt e Rogério Faé Rodrigues, especialistas no tema, professores pela FGV e autores de diversos artigos e livro à respeito dos processos de sucessão e governança.

Investimentos acontecendo

Já em andamento, o parque aquático Thermas Water Park já está com obras aceleradas para a mais nova atração na área do vulcão. Com projeto inovador e temático, terá capacidade para aproximadamente 2.300 mil pessoas e será o marco de uma nova fase do parque.

Além deste investimento, a fase 2 do São Pedro Thermas Resort também já está em andamento. Depois do grande sucesso da primeira fase na comercialização e ocupação, serão mais 194 apartamentos com estimativa de entrega até 2027.

De acordo com Oliver Kraus, diretor geral de operações do complexo, esses investimentos somam as novas propostas de entretenimento e experiência dos visitantes.

“Estamos aproveitando todo esse embalo e força do Grupo para promover grandes ações. Além das entregas das novas atrações, vamos emplacar novos eventos para a região, inspiradas pelos festivais de música do país e somando para transformar ainda mais as experiências dentro do parque e do resort”, compartilhou.

