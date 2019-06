Theresa May deixa liderança do Partido Conservador

LONDRES E ROMA, 7 JUN (ANSA) – A primeira-ministra britânica, Theresa May, oficializou nesta sexta-feira (7) sua renúncia à liderança do Partido Conservador.

May não conseguiu aprovar no Parlamento o acordo que negociara com Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o chamado Brexit. Diante do impasse, May decidiu deixar a liderança do Partido Conservador e também o cargo de premier.

No dia 10, o Partido Conservador inicia o processo para escolher o sucessor de May na direção da legenda e que, consequentemente, será seu substituto no governo.

Cerca de 11 pessoas já confirmaram a intenção de concorrer ao posto, entre eles o ex-prefeito de Londres Boris Johnson. (ANSA)