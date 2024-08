Theo Becker acusa Record de destruir sua carreira e processa emissora em R$ 10 milhões

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2024 - 16:22 Para compartilhar:

O ator Theo Becker, 47 anos, entrou com um processo contra a Record TV, alegando que sua carreira foi prejudicada após sua participação em “A Fazenda” em 2009. O famoso, conhecido como o primeiro vilão do reality show rural, afirma que foi orientado pela emissora a causar polêmicas dentro do programa, mas que essa imagem negativa acabou comprometendo suas chances de conseguir novos papéis na TV.

Becker está pedindo uma indenização de R$ 10,2 milhões por danos morais, materiais e questões trabalhistas.

De acordo com o portal F5, da Folha de S.Paulo, a ação movida por Theo Becker está em andamento na 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro desde o dia 5 de agosto. O ator, que teve papéis de destaque em novelas da Record como “A Escrava Isaura” (2004) e “Os Mutantes” (2008), afirma que sua participação no reality foi a pedido da emissora, com o objetivo de aumentar a audiência, mas que, após o programa, sua carreira sofreu um duro golpe, com poucas oportunidades de trabalho.

Após sua participação em “A Fazenda”, Theo Becker teve dificuldades para retomar sua carreira na TV, participando apenas de programas esporádicos como “Dancing Brasil” em 2017 e da série bíblica “Lia” em 2018.

Em 2020, em entrevista à RedeTV!, ele declarou que tem provas de que seu comportamento no reality foi induzido pela direção do programa. “A única pessoa que me ajudou foi Britto Jr. Ele pode confirmar que o ‘louco de A Fazenda’ foi uma criação da direção do programa”, disse Becker, reafirmando que suas ações dentro do reality foram manipuladas pela emissora.

Além disso, Theo Becker também alega que a Record não cumpriu com todas as obrigações contratuais ao encerrar seu contrato.

O processo ainda está em fase inicial, e não há previsão de uma audiência de conciliação ou de quando o caso será julgado.