Thelma Assis perde ação na Justiça e não consegue liminar contra Eduardo Bolsonaro

Thelma Assis teve sua primeira derrota em uma ação que move contra o deputado Federal Eduardo Bolsonaro. Em uma liminar, a campeã da 20ª edição do Big Brother Brasil, reality show de grande sucesso da TV Globo, pediu para que a Justiça determinasse a exclusão de posts que o filho de Bolsonaro fez sobre a festa de fim de ano da médica. As informações são do TV Pop.

Segundo o portal, a juíza Paula Fernanda Navarro não atendeu ao pedido da ex-BBB e também determinou que o processo não corra em segredo de Justiça, como Thelma havia pedido. “Indefiro o pedido, já que as partes são pessoas públicas conhecidas”, afirmou ela.

“Observo que a reclamação da parte autora [Thelma] recai sobre as críticas que lhe foram endereçadas em razão de um vídeo institucional que pede isolamento social aos cidadãos paulistanos, mas é acusada de descumpri-lo, pois estava em uma ilha com outros amigos para as festividades de fim de ano. Os fatos trazidos como ofensivos não são falsos, conforme relatos da própria autora, que confirmou que estava em uma ilha em companhia de outros oito amigos”, pontuou a juíza.

Por fim, ainda de acordo com o TV Pop, Paula Fernanda Navarro negou o pedido liminar da ex-BBB para que as publicações fossem apagadas, e determinou que o processo seja distribuído ao juízo competente. “Não observo ofensa à honra e a imagem da autora a justificar a intervenção do Judiciário. Indefiro, portanto, o pedido de tutela antecedente”, concluiu.

