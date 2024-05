Thelma Assis, médica e ex-‘BBB’, diz que ficou em choque ao chegar a Canoas, no RS; veja vídeos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 12:09 Para compartilhar:

A médica e campeão do “Big Brother Brasil” 2020 Thelma Assis disse que ficou em choque ao chegar a Canoas, no Rio Grande do Sul, para ajudar vitimas das enchentes que atingem o estado. Ela está atuando no Hospital Nossa Senhora das Graças.

“Fiquei em choque. Encontrar uma cidade toda embaixo d’água, mais da metade da cidade embaixo d’água. Tem lugar que a água subiu 5, 12 metros. Realmente é muito difícil”, disse ela em participação ao programa “Encontro com Patrícia Poeta”.

.@thelminha está em Canoas/RS pra atender as pessoas que foram afetadas pelas enchentes: “Fiquei em choque de encontrar uma cidade toda embaixo da água” #Encontro pic.twitter.com/HwdOSQsTJo — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 8, 2024 Depois, ela também deu entrevista para o “Estúdio i”, da GloboNews, e destacou a falta de voluntários a longo prazo na área da saúde. “A gente vai ter demanda para daqui aos próximos meses. Vamos ter demanda altíssima dessa parte infectocontagiosa – leptospirose como também infecções gastrointestinais, até pneumonia”, falou. A anestesista Thelma Assis destaca a necessidade de médicos voluntários a longo prazo: “A gente vai ter demanda para daqui aos próximos meses. Vamos ter demanda altíssima dessa parte infectocontagiosa – leptospirose como também infecções gastrointestinais, até pneumonia”. ➡… pic.twitter.com/0QuRYOlYsf — GloboNews (@GloboNews) May 8, 2024

Ela está na cidade acompanhada de outras duas ex-“BBB”s que também são médicas, Amanda Meirelles e Marcela McGowan.