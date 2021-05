Thelma Assis fala sobre ataques racistas: ‘Superem minha vitória no BBB’

Thelma Assis desabafou sobre os ataques racistas que está recebendo na internet. Em seu Twitter, a campeã do ‘BBB 20’ se revoltou com os haters.

“Hoje tirei o dia pra estudar. Vim dar uma olhada no Twitter e um monte de gente me marcando pra jogar hate. Gente tóxica que cria rivalidade onde não existe e não perdem a oportunidade de me atacar. Cambada de racista que não aceita ver mulher preta ocupando todos os espaços. Superem a minha vitória no BBB, pois o dinheiro já tá rendendo faz mais de 1 ano”, declarou ela.

Thelminha ainda explicou que tem uma pessoa que cuida de suas redes sociais e está autorizada a bloquear este tipo de comentário. “Eu tenho social mídia autorizada pra deixar de seguir quem me ofende ou é conivente com qualquer tipo de ofensa. Minha saúde mental vcs não vão tirar”, disse.

Veja também