Thelma Assis e Drauzio Varella fazem ‘live’ sobre saúde da população negra

O médico Drauzio Varella e a campeã do BBB 20, Thelma Assis, farão uma “live” nesta quarta-feira, 15, para falar sobre os problemas de saúde enfrentados pela população negra no Brasil. A transmissão ao vivo ocorrerá às 18h, abordando problemas físicos e mentais.

A conversa recebeu o título #SaudeNegraImporta. Nela, Drauzio e Thelma, que é médica anestesiologista, vão trazer informações sobre questões de saúde frequentes na população negra, como diabetes, hipertensão e hipertensão.

De acordo com dados da Política Nacional de Saúde “Integral da População Negra: uma política para o SUS”, publicada em 2017 pelo Ministério da Saúde, a população negra representa 67% dos atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS), e 37,8% da população parda ou preta avaliam sua saúde como regular, ruim ou muito ruim.

As taxas de hipertensão e diabetes também são maiores na população negra e as duas doenças são fatores de risco para a covid-19, agravando os efeitos do vírus. A “live” será transmitida no canal no YouTube de Drauzio.

