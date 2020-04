Thelma Assis é a vencedora do ‘BBB 20’

Thelma Assis foi a vencedora do BBB 20, que chegou ao fim nesta segunda-feira, 27, com 44,10% dos votos. A ganhadora superou Rafa Kalimann, vice-campeã, que teve 34,81% e Manu Gavassi que ficou na 3ª colocação, com 21,09%, na grande final do Big Brother Brasil.

O último BBB da temporada trouxe os ex-participantes tomando parte do programa por meio de transmissões de vídeo diretamente de suas casas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Foi exibida parte da repercussão do programa entre personalidades e nas redes sociais em sequência. As três finalistas ainda receberam mensagens do pai de Manu, marido de Thelma e da mãe de Rafa durante seu último dia na casa.