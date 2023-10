Theatro Municipal esgota ingressos para Réquiem de Verdi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/10/2023 - 13:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 7 OUT (ANSA) – Os paulistanos lotaram plateia, frisas, balcões e camarotes do Theatro Municipal de São Paulo para a apresentação conjunta da Orquestra Sinfônica Municipal e do Coro Lírico Municipal “Aos Deuses e aos Homens – Réquiem de Verdi”.

O evento foi promovido pelo Consulado Geral da Itália, apresentado pelo Ministério da Cultura, Prefeitura de São Paulo, Fundação Theatro Municipal e Sustenidos.

“Estamos apresentando um compositor e uma obra que são particularmente importantes para a Itália e para a amizade entre Milão e São Paulo, cidades irmãs desde 1962. Giuseppe Verdi é unanimemente reconhecido como um dos mais importantes compositores e operistas de todos os tempos”, ressaltou o Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara.

“Suas obras, além disso, são ambientadas em um período particularmente importante para a Itália, ou seja, o processo de unificação – concluído em 1861 -, que ele apoiou abertamente, tornando-se inclusive símbolo artístico da unidade do país. A colaboração entre o Consulado Geral e o Theatro Municipal de São Paulo faz parte dos muitos esforços realizados pelo consulado para trazer mais cultura italiana a esta bela cidade”, acrescentou.

A apresentação contou com regência de Alessandro Sangiorgi e participação especial da mezzo soprano italiana Isabel de Paoli, que fez sua estreia na América do Sul. A soprano Tatiana Carlos, o tenor Paulo Mandarino e o baixo Luiz-Ottavio Faria completaram as vozes principais da Missa de Réquiem, exibida em 90 minutos e seguida de longuíssimos aplausos.

O Theatro Municipal esgotou os ingressos para as duas noites, sexta-feira (6) e sábado (7). (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias