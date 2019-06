Theatro Municipal do Rio tem programação popular para hora do almoço

Como uma preparação para o aniversário de 110 anos do Theatro Municipal do Rio , celebrado em , os bailarinos da casa farão uma prévia para o público nos dias 25 e 26 com o espetáculo Ballet do Meio-Dia, que foi criado com a intenção de atrair quem passa todos os dias pelo teatro em seu horário de almoço. A iniciativa é para que as pessoas já possam se aproximar do teatro para festejar a data”, disse à Agência Brasil a diretora do Corpo de Baile, Cecilia Kerche.

As apresentações, com 60 minutos de duração, começam às 12h, e preços populares a R$ 10 para todos os lugares.

Segundo Cecilia, o corpo de baile do Municipal vai apresentar trechos mais importantes do repertório da companhia. “É um repertório respeitável. Vamos ‘Pas-de-Deux’, trechos de danças a cará , que o balé do teatro faz divinamente bem, com estilo e presença cênica que poucas companhias no mundo podem oferecer esse tipo de dança tão especializada como o balé do teatro faz.”

Retorno esplêndido

Para a diretora do Corpo de Baile do Theatro Municipal, o retorno das apresentações no horário do almoço é “esplêndido” em termos de público. “Porque o entorno do teatro sempre fervilha. E poder oferecer ao público que gosta de estar dentro do teatro, que quer conhecer e aproveitar para ver o corpo de baile em ação, é maravilhoso. Nós retomamos o balé do meio-dia com o propósito de proporcionar ao público, na sua hora de almoço, um lazer com requinte”.

As duas récitas serão com música gravada e figurinos do acervo, de produções anteriores, informou a assessoria de imprensa do Theatro Municipal.

Do programa, constam trechos de Talismã, O Corsário, Czardas – O Lago dos Cisne, Quixote, entre outros.

Cecilia Kerche informou ainda que a programação alusiva aos 110 anos do Theatro Municipal á início na própria data do aniversário, isto é, em próximo. O Theatro Municipal do Rio é vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.