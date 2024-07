Theatro Municipal do Rio recebe ‘Trittico’ de Puccini

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2024 - 10:50 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 11 JUL (ANSA) – O Theatro Municipal do Rio de Janeiro, inspirado na Ópera de Paris, completa 115 anos e, para celebrar o aniversário, oferece ao público, depois de quase três décadas, o “Trittico” de Giacomo Puccini, composto por três óperas em um único ato: Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi.

Com patrocínio oficial da Petrobras e colaboração do Instituto Italiano de Cultura do Rio, a iniciativa homenageia o compositor no centenário de sua morte e será apresentada no próximo domingo (14), em pré-estreia gratuita, com a participação do Coral e da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal. Os ingressos estão esgotados.

O elenco conta com grandes nomes da ópera como Ludmilla Bauerfeldt, Eiko Senda, Inácio de Nonno e Edineia Oliveira.

Entre os protagonistas estão o tenor italiano Davide Tuscano e a soprano brasileira Lorena Pires, vencedora do Concurso de Canto Lírico Joaquina Lapinha, que subirão pela primeira vez no palco do Municipal.

A concepção e direção cênica são de Pablo Maritano, sob direção de Carlos Vieu, artistas argentinos de destaque e que também estreiam na temporada oficial do teatro carioca. (ANSA).