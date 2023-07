‘The White Lotus’ injetou 38 milhões de euros na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 14:50 Compartilhe

TRIESTE, 24 JUL (ANSA) – A produção da segunda temporada da série “The White Lotus”, da HBO, filmada na Sicília, contribuiu com mais de 38 milhões de euros (R$ 198,9 milhões) para o PIB da Itália, gerou 1,5 mil postos de trabalho e contratou serviços de 700 empresas do país.

As informações são de um estudo da Oxford Economics. “A produção de The White Lotus é uma ilustração perfeita do importante impacto econômico positivo que a indústria cinematográfica, televisiva e de streaming pode ter sobre as economias locais”, disse Stan McCoy, presidente da Motion Picture Association (associação que representa os maiores estúdios de cinema de Hollywood) para a Europa, o Oriente Médio e a África.

Segundo o levantamento, os cerca de 1,5 mil trabalhadores locais da série ganharam, no total, 8 milhões de euros (R$ 41,9 milhões).

Também foram gastos 24 milhões de euros (R$ 125,8 milhões) nas 700 empresas envolvidas na produção.

“Os resultados desse estudo demonstram o nosso empenho em investir, de maneira significativa, nos nossos companheiros internacionais, colaborando com eles”, disse Janet Graham Borba, vice-presidente executiva da série.

The White Lotus faz uma sátira social ao mostrar um grupo de hóspedes de férias em um resort de luxo.

A primeira temporada foi filmada no Havaí, a segunda, na Sicília, e a produção foi renovada para uma terceira temporada.

Além de alcançar sucesso junto ao público, o seriado também venceu prêmios da indústria como Globo de Ouro, SAG Awards e Emmy. (ANSA).

