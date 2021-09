‘The Voice Kids’ tem falha técnica e palavrão de Michel Teló vaza

Michel Teló acabou deixando escapar um palavrão durante uma falha técnica no “The Voice Kids” no último domingo (19). O microfone do cantor não foi cortado durante a abertura do programa, justo no momento em que usou um palavrão para elogiar a apresentação das pupilas de Gaby Amarantos. “Foi muito foda”, disparou.

Izabelle Ribeiro abriu a semifinal ao cantar Tente Outra Vez, um dos sucessos de Raul Seixas (1945-1989), mas foi mesmo Izadora Rodrigues que derreteu o coração do músico. A participante escolheu a canção Telefone Mudo, considerada um clássico da música sertaneja.

“É impressionante, ela tem 11 anos e está cantando neste nível. Foi muito lindo, eu estou até emocionado”, disse o marido de Thais Fersoza, que se empolgou assim que Márcio Garcia chamou os comerciais. “Foi muito foda”, acrescentou ele, ao parabenizar Gaby.

