‘The Voice Brasil’: veja quem segue na reta final do programa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/12/2023 - 21:41 Para compartilhar:

A última edição do The Voice Brasil acontece nesta quinta, 28, às 22h30. O episódio derradeiro conta com duas fases: Na primeira, Carlinhos Brown, Iza, Lulu Santos e Michel Teló definem os semifinalistas de seus times. Já na final, os participantes se apresentam individualmente. O público vai definir o grande campeão da temporada.

Quem está na reta final

Seguem na reta final do programa dois representantes de cada time:

Jhonny e Renan Zonta (Michel Teló)

Luana Camarah e Thais Ribeiro (IZA/Mumu)

GUT e Ivan Barreto (Lulu Santos)

Amanda Maria e Matu Miranda (Carlinhos Brown)

Entre os participantes, Jhonny chamou tanta atenção cantando Perfume, hit na voz de Belo, que o cantor fez questão de desejar boa sorte ao participante direto do cruzeiro do Neymar, em uma ligação de vídeo. Já Renan Zonta cativou o público ao cantar Metamorfose Ambulante, interpretada por Raul Seixas.

Luana Camarah já era conhecida do público: foi cantora da banda Malta e participou da edição de 2013 do programa. Thais Ribeiro, por sua vez, faz trabalhos como backing vocal de Gloria Groove. GUT encantou os jurados com sua versão de A Boba Fui Eu, de Jão e Ludmilla.

Já Ivan Barreto conquistou os jurados com sua interpretação de Primavera, sucesso na voz de Tim Maia, enquanto Amanda Maria emocionou no Tira-Teima ao cantar Let It Be, dos Beatles.

Matu Miranda é filho da atriz Daniele Rodrigues, que interpretou a Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo entre 1981 e 1983. Ele se apresentou usando um look de sua mãe, ao cantar Gatas Extraordinárias, de Caetano Veloso.

Despedida da TV

A TV Globo confirmou ao Estadão, em agosto, que a atual edição de The Voice Brasil é a última a ser exibida pela emissora. O reality musical chegará ao final com o total de 12 edições, com exibição às terças e quintas e apresentação de Fátima Bernardes, que assumiu o programa em 2022.

A emissora também afirmou que não há previsão de novas temporadas da franquia Voice, Kids e Mais, a partir de 2024.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias