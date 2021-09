‘The Voice Brasil’ perde anunciantes após ficar atrás de ‘A Fazenda’

O “The Voice Brasil” está passando por problemas com anunciantes. Depois de ficar em segundo lugar com frequência após a estreia de “A Fazenda 12, em 2020, muitos patrocinadores não quiseram renovar contrato com a atração.

+ Gabby Petito: Família pede que foto de corpo da influenciadora seja retirado de site de advogado

+ ‘Quero distância de casamento’, diz Simaria

A Cervejaria Petrópolis, Seara, Lojas Americanas e C&A não quiseram continuar anunciando no reality show musical. Quem continua como patrocinador é o Bradesco e a Claro. De novos anunciantes, a atração conta com Heineken Brasil e Shopee. Segundo o Notícias da TV, as empresas quiseram desistir do “The Voice Brasil” porque o programa ficou em segundo lugar na Grande São Paulo no Ibope em 2020.

Veja também