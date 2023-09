The Town teve mais de 1,15 milhão de transações de compra, afirma Rede, do Itaú

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 16:53 Compartilhe

Mais de 1,15 milhão de compras foram realizadas durante o festival The Town, realizado em São Paulo nas duas primeiras semanas do mês de setembro. Os dados foram compilados pela Rede, empresa de maquininhas do Itaú Unibanco que foi o meio de pagamento oficial do festival, e se referem a transações feitas dentro da Cidade da Música.

As compras foram realizadas em pontos oficiais de venda, tanto de alimentação quanto de produtos dos patrocinadores e produtos oficiais do festival. A Rede, que se tornou líder em adquirência no País no segundo trimestre do ano, e o The Town não informaram o volume financeiro movimentado.

Estima-se que 100 mil pessoas por dia tenham assistido aos shows da primeira edição do festival, que teve uma segunda edição confirmada para 2025.

De acordo com a Rede, nos cinco dias de festival, o pico de consumo aconteceu entre 17 horas e 19 horas, antes dos shows das atrações principais. Ao todo, 78% dos pagamentos com cartão utilizaram a tecnologia NFC, que permite o pagamento por aproximação.

“Mais de 4,5 mil terminais de venda da Rede estavam prontos e disponíveis para atendimento durante todo o evento, inclusive com uso por 100% dos ambulantes que atuaram no festival”, diz o superintendente da Rede Leonardo Frutuozo. “Implementamos um trabalho robusto de planejamento, logística e tecnologia para garantir a melhor experiência de pagamentos para vendedores e clientes no festival, de forma segura e ágil, com toda a tecnologia que dispomos no Itaú para transformar e aprimorar a forma como as transações são realizadas”, complementa.

