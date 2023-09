The Town terá Post Malone, Demi Lovato e Racionais MC’s; veja programação do 1º dia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2023 - 8:28 Compartilhe

O The Town abre suas portas neste sábado, 2, com atrações de pop e rock. Dos mesmos criadores do Rock in Rio, o evento terá Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea, Racionais MC’s e MC Cabelinho nos palcos de Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os portões da edição de 2023 do The Town abrem às 14h (de Brasília) em todos os dias de festival. As primeiras apresentações estão marcadas para às 15h nos palcos The One e SP Square; os shows do palco principal, o Skyline, tem início às 16h.

Confira abaixo a programação do 1º dia do The Town:

2 de setembro

Palco Skyline

23h – Post Malone

20h25 – Demi Lovato

18h15 – Iggy Azalea

16h05 – MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho Palco The One 21h45 – Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis

19h20 – Criolo convida Planet Hemp

17h10 – Orochi convida Azzy

15h – Tasha & Tracie convida Karol Conka Palco Factory 22h – Teto

20h – Kayblack

18h – Caio Luccas

16h – Urias Palco SP Square 20h30 – Esperanza Spalding

18h30 – Hermeto Pascoal

16h30 – São Paulo Big Band convida Alma Thomas

15h – São Paulo Big Band Palco New Dance Order 23h30 – Batekoo aka Freshprincedabahia x Jujuzl Ujuzl x Kiara X Mirands

21h25 – Tropkillaz “10 Anos”

19h50 – Osgemeos, “Uma Experiência”

18h05 – Deekapz x Vhoor

16h35 – Klean vs Klap

15h05 – Forro red light e o baile encanado (com Mestre Nico, Ella Voa e Furmiga Dub)

