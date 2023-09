The Town estreia com organização e iniciativas impressionantes

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 02/09/2023 - 14:05 Compartilhe

A primeira edição do The Town começou neste sábado, 2, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com patrocínio master da Heineken, que propõe ações de sustentabilidade durante os cinco dias de evento (2, 3, 7, 9 e 10 de setembro), o festival dos mesmos criadores do Rock in Rio parece ter tudo para ser promissor.

Desde o trajeto, com serviço próprio de ônibus até o festival e funcionamento 24 horas das linhas de metrô e de trem nos dias do evento, até o acesso aos palcos chamaram a atenção da reportagem da ISTOÉ, que está presente no local.

Mesmo composto por seis palcos, parque de diversões e dezenas de ações de marcas parceiras, não é possível se perder no local ou desconhecer a programação. O evento desenvolveu um aplicativo próprio para que o público possa se organizar, planejar, tirar dúvidas e encontrar todas as informações necessárias para melhor experiência. Além disso, a distância entre os palcos também parece menor do que em outros festivais que já passaram pelo Autódromo de Interlagos, como o Lollapalooza.

Até a fila para bebida é possível evitar. O aplicativo em questão permite a compra com antecedência da única marca de cerveja presente no festival, a Heineken. Basta entrar na área ‘Bar Heineken’ e efetuar a compra. Com isso, o consumidor pode retirar as bebidas em qualquer ponto de venda local ou optar pela fila ‘chope express’, ou nas ‘beer stations’.

Outro ponto que vale destaque, especialmente para as mulheres, são os banheiros, que possuem itens básicos de higiene e estão espalhados em todo o redor.

Inclusão e diversidade

O evento pensou em todos os públicos e adaptou desde a entrada ao acesso dos principais palcos e brinquedos para PCDs. Além de pensar na diversidade dos palcos e funcionários de forma geral, o The Town conta com ações inéditas de acolhimento.

Pessoas que se sintam desconfortáveis com alguma situação, passem por crises de pânico e ansiedade ou sejam vítimas de assédio, racismo, homofobia e transfobia, entre outros, podem recorrer aos profissionais disponíveis no espaço ‘Não Ofusque seu brilho’, que conta com advogados, psicólogas e outros profissionais que atendem tais situações.

O Comitê de Diversidade do Grupo Dreamers e a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de São Paulo também estão a postos e o público pode solicitar atendimento individual em um ambiente seguro.

