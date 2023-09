The Town destaca diversidade e Chilli Beans cria ativações para celebrar o amor

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2023 - 13:51 Compartilhe

Nos próximos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a primeira edição do The Town, festival de música dos mesmos criadores do Rock in Rio. A novidade promove a diversidade e conta com atiuvações da Chilli Beans para celebrar o amor.

Além da tradicional Capela Chilli Beans, onde foram celebrados inúmeros casamentos durante a última edição do Rock in Rio, a marca também contará com a Ponte do Amor, em uma referência à ponte dos cadeados de Paris (Pont des Arts), cidade do amor, e o Óculos Gigante, que servirá como ponto de descanso. Os participantes do festival que passarem pelas ativações da marca ganharão um adesivo para colocar na lente do óculos e uma fitinha no estilo Senhor do Bonfim para amarrar na Ponte do Amor.

Com o mote “Celebre o Amor”, a Chilli Beans fará casamentos no evento por meio de cerimônias reais e fictícias. Os casamentos com validade jurídica são resultado do concurso cultural que a empresa realizou através do TikTok em julho. Já os casamentos simbólicos serão realizados por um sósia do Freddie Mercury, estando abertos a todos os presentes no festival e com a promessa de “casar” algumas celebridades. Outro momento bastante significativo da capela será uma cerimônia simbólica envolvendo uma pessoa com deficiência visual sendo celebrado por Thiago Amaral, coordenador da área de pluralidade do Rock in Rio e The Town.

Outra novidade da marca é o apoio oficial ao The Town Plural, mais especificamente no projeto de regulação sensorial, que pertence a uma série de ações dedicadas ao público com TEA (Transtorno do Espectro Autista) no evento. As pessoas que se inserirem nesse grupo poderão retirar na Central de Acessibilidade um kit com abafador sonoro, objetos sensoriais e um óculos que possui uma lente com bloqueio UV 100% preta da Chilli Beans para curtir com conforto. No maior festival de música, arte e cultura de São Paulo o The Town Plural defende uma sociedade diversa, inclusiva e acessível, tendo o respeito como algo primordial.

“Essa é a primeira edição do The Town e estamos super felizes em ser uma das marcas apoiadoras. Além de ser uma parceria muito especial para nós, se tem música, moda e arte, estamos dentro! A capela já é um sucesso total e vai estar lá para incentivar o público a celebrar todas as formas de amor. As ativações estão radicais. Esperamos que a galera curta muito e vibre junto com a gente em todos os dias do festival”, comenta Caito Maia, fundador da Chilli Beans.

Inclusão e diversidade

O evento pensou em todos os públicos e adaptou desde a entrada ao acesso aos principais palcos e brinquedos para PCDs. Além de pensar na diversidade dos palcos e funcionários de forma geral, o The Town conta com ações inéditas de acolhimento.

Pessoas que se sintam desconfortáveis com alguma situação, passem por crises de pânico e ansiedade ou sejam vítimas de assédio, racismo, homofobia e transfobia, entre outros, podem recorrer aos profissionais disponíveis no espaço “Não Ofusque seu brilho”, que conta com advogados, psicólogas e outros profissionais, que atendem tais situações.

O Comitê de Diversidade do Grupo Dreamers e a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de São Paulo também estão a postos e o público pode solicitar atendimento individual em um ambiente seguro.

