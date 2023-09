Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 17:50 Compartilhe

A primeira edição do festival The Town chegou ao fim na noite de domingo, 10, e o cantor Bruno Mars foi o artista internacional que provavelmente mais conquistou o amor e admiração dos milhares de fãs que estiveram presentes nos dois shows – e também acompanhando a transmissão nas redes sociais.

Não é pedir muito para que Roberto Medina, dono do super evento, tente a presença do estadunidense na próxima edição, já confirmada para 2025 – ou quem sabe para o Rock in Rio, em 2024.

Até lá, o Bruninho, apelido carinhoso que os brasileiros batizaram o cantor de 1,65m, serviu algumas expressões em português que levaram o público à loucura.

O astro aprendeu algumas frases que estiveram presentes nas suas apresentações como “Oi, sumida” e “Eu quero você, gostosa”.

💫BRASILEIRO!

Já poremos dizer que Bruno Mars está fluente em português, né?! ©️multishow + globoplay /Trad: BBM pic.twitter.com/wJQhuF55Re — 🇧🇷BRASIL Bruno Mars (@brbrunomars) September 11, 2023

+ ‘Não quero ser a nova Gal’, dispara Marina Sena após críticas por sua apresentação no The Town

+ Bruno Mars fecha The Town com show exemplar para qualquer artista – e Xororó no telão

“Ele é filho do Michael Jackson”

A emoção para registrar toda malemolência do astro, como nos hits “Uptown Funk” e “Finesse”, fez com que ele pedisse para que a plateia guardasse os celulares e aproveitasse o momento.

“Gente, tem um monte de câmera profissional aqui filmando o show. Tirem suas fotos, ok. Mas guardem os telefones no bolso e curtam o show”, sugeriu.

Nas redes sociais, o público chegou a criar uma teoria na qual Bruno Mars é herdeiro de Michael Jackson pelos passos e potência vocal.

bruno mars puxou o talento do pai michael jackson né um nepobaby de verdade pic.twitter.com/E9rh5HJ4t2 — laris🦇 (@clarkentdc) September 11, 2023

Falando no Bruno Mars, era um consenso na plateia do show que ele é filho legítimo do Michael Jackson.

Pode economizar no DNA!pic.twitter.com/JjrbIZUnc3 — Rafa Souto (@RafaSouto01) September 11, 2023

e foi aqui que o bruno mars comprovou o DNA de que michael jackson é seu pai pic.twitter.com/LaAtziQ2NT — cami (@ifsperalta) September 4, 2023

Mas, quem conseguiu chegar pertinho do artista foi outro ícone da música popular brasileira, o cantor Seu Jorge. No seu perfil do Instagram, o dono de “Burguesinha” compartilhou o encontro e teceu elogios.

“Bruno, my brother (meu irmão, em tradução livre), quero te agradecer demais pela noite de música, risos e muita resenha”, escreveu o músico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seu Jorge (@seujorge)





“Que ainda você pensa muito em mim”

Bruno Mars gostou mesmo do clássico de Chitãozinho & Xororó e trouxe novamente na segunda a apresentação o solo de “Evidências”, tocado pelo tecladista da banda, John Fossit.

Xororó, inclusive, assistiu ao vivo a homenagem ao lado do filho Junior e da esposa Noely.

“Foi muito emocionante. Foi lindo demais, obrigado pelo carinho de vocês”, disse o sertanejo ao publicar o momento no seu Instagram.

xororó ovacionado no the town no show do bruno mars vivi pra ver!!! pic.twitter.com/DWSGJL0kW9 — cleytu (@cleytu) September 11, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias