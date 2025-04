The Town: Belo será embaixador de novo palco e promete ‘machucar corações’ com hits

O The Town anunciou mais uma novidade sobre a edição de 2025 do festival, que acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Uma delas é o show do cantor Belo, que foi revelado como embaixador do Palco Quebrada, novo espaço no evento, durante evento à imprensa realizado na noite da última terça-feira, 15, em Heliópolis.

Além dele, estão confirmados para o festival Péricles, Criolo, MC Hariel e outras atrações do mundo do rap e do trap.

Em entrevista à IstoÉ Gente, o ex-marido de Gracyanne Barbosa falou sobre a sensação de ter sido nomeado “embaixador da quebrada”.

“É uma missão. Quando eu falo que a arte é caminho de saída, para mim, ela sempre foi caminho de saída em todos os sentidos. Desde menino pequeno, moleque na periferia, na comunidade, a arte me tirou da invisibilidade. Ela me tirou dos espaços, da pobreza, das coisas recusas que a gente tinha, para me trazer onde eu sou e me tornar o Belo que eu sou”, declarou ele, que promete emocionar quem for assisti-lo no festival.

“O Palco Quebrada é da representatividade do popular, da referência da periferia, da música negra, da música dos menos absorvidos e eu represento isso. E, logicamente, eu vou falar muito de amor, vou machucar o teu coração. Não pode faltar isso. Se até o Belo chora ouvindo o Belo [risos]”, divertiu-se o cantor.

“Vão ter fusões maravilhosas, que eu não posso dar spoiler, mas vai ser coisa assim, maravilhosa. Claro que tenho que contar minha história toda. Eu venho da época do Soweto, de 1990, então vou fazer a história toda do Belo, e fora isso a gente vai mesclar com o MPB, com flow, com rap, com o trap, fora as participações também”, adiantou ele, que fará seu show no dia 14, mas participará como embaixador todos os dias de festival.

Sobre o novo momento da sua vida, com contrato profissional na TV Globo – como jurado do “The Masked Singer” -, e fazendo cinema, Belo comemorou a nova fase.

“Fico feliz com tudo que tem acontecido. Sempre digo que eu estou participando de uma terceira onda, porque eu venho do Pagode 90 com Soweto, aquela explosão toda, dali eu saio para uma carreira solo em 2000 e vivo tudo aquilo em 2000, com músicas da novela e vivendo aquele pagode, e agora eu volto em 2023 com o pagode que está muito bom em todos os sentidos […] também estou atuando, dançando, já fiz dois filmes, três séries, então está tudo acontecendo, estou vivendo essa fase intensa e vivendo da arte, que é o que eu amo fazer”, completou ele, que desconversou ao ser questionado sobre a vida amorosa.

Ao ser questionado a respeito do namoro com Rayane Figliuzzi, com quem tem sido visto junto nos últimos meses, Belo desconversou: “[Estou] Apaixonado pela música, sempre [risos]”.

Criolo

Uma das atrações do Palco Quebrada do The Town no dia 13 de setembro, Criolo participou do evento aberto à imprensa, cantou “Não existe amor em SP”, um de seus maiores sucessos, e refletiu sobre a importância de ocupar um espaço no festival, que muitas vezes contempla um público específico, de pessoas mais privilegiadas.

O cantor disse que é uma emoção grande “furar a bolha” justamente na época em que completa 50 anos – idade esta que, segundo ele, não achou que atingiria, devido às faltas de oportunidades e à proximidade com o mundo do crime.

“Muito bom ver a imprensa na periferia sem ser nas páginas policiais, noticiando cultura”, celebrou.