The Town anuncia Jason Derulo, Luísa Sonza, Natasha Bedingfield e mais atrações pop

O line-up do The Town está com novidade. Neste sábado, 17, o festival confirmou novos nomes que sobem aos palcos do evento nos dias 12 e 13 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre os destaques, estão Jason Derulo, Luísa Sonza, Natasha Bedingfield e CeeLo Green.

No dia 12, Jason Derulo se apresenta antes dos Backstreet Boys no palco Skyline. Com hits como Talk Dirty e Savage Love, o cantor chega embalado pelo novo álbum Nu King. No mesmo dia, CeeLo Green traz sua mistura de soul, pop e R&B com sucessos como Crazy e Forget You.

Ainda no dia 12, o palco The One terá atrações 100% brasileiras, com Luísa Sonza como atração principal. Pedro Sampaio, Duda Beat e Di Ferrero completam o line-up do dia.

Já no dia 13, o destaque vai para Natasha Bedingfield. A britânica, dona do hit Unwritten, viral no TikTok, se junta a Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo na programação do palco Skyline.

A segunda edição do The Town ocorre nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop, Backstreet Boys, IZA, Jota Quest, J Balvin, Camila Cabello e Katy Perry também estão entre as atrações confirmadas.

A venda geral de ingressos para o festival começa no 27 de maio, ao meio-dia, na Ticketmaster Brasil.

The Town 2025: saiba tudo

Quando: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025

Onde: Autódromo de Interlagos – São Paulo/SP

The Town Card: Troca para o dia escolhido a partir de 16 de maio – ingressos na modalidade já estão esgotados

Pré-venda de ingressos para clientes Itaú: 20 de maio, a partir das 12h, no site da Ticketmaster

Venda de ingressos para o público geral: 27 de maio, a partir das 12h, no site da Ticketmaster