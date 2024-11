The Town 2025: Katy Perry é a primeira confirmada para o festival

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2024 - 7:58 Para compartilhar:

Katy Perry, 40 anos, será uma das atrações principais da edição de 2025 de The Town, em São Paulo. A cantora foi a primeira confirmada da lista de atrações do festival no ano que vem.

A estrela pop está prevista para encerrar o festival no dia 14 de setembro.

O perfil oficial do The Town postou uma mensagem no Instagram sobre um anúncio. “Vocês estão prontos para o que vem aí!? Quatorze de setembro de 2025 vai ser mais que especial”, dizia mensagem.

O aquecimento para The Town começou na segunda, 11, com o lançamento da campanha “We Are Back in Town”. O objetivo é resgatar momentos marcantes da primeira edição para animar os fãs para 2025.

The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

Katy Perry anunciou que trará sua nova turnê para a América do Sul em setembro de 2025. A “The Lifetimes Tour”, que promove o novo álbum da norte-americana, passará por Santiago (Chile), no dia 6/9, e Buenos Aires (Argentina), em 9/9.

Os fãs da cantora especularam a possibilidade de ela incluir uma nova passagem pelo Brasil no período. Vale lembrar que Katy foi uma das headliners do Rock in Rio deste ano.

