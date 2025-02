The Town 2025 anuncia Camila Cabello no mesmo dia de Katy Perry, dedicado ao pop

O The Town anunciou nesta segunda-feira, 17, mais uma atração para o festival, que apresenta sua segunda edição em setembro deste ano, na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A cantora Camila Cabello, dona de hits como Señorita e Havana, faz seu show no palco Skyline, no dia 14, noite dedicada ao pop e que apresenta Katy Perry como headliner.

Camila Cabello, que não vem ao Brasil há sete anos, é a artista mais pedida nas redes sociais do festival nas últimas semanas. Ela é reconhecida pelo público por sua conexão com o país e até se intitula “meio brasileira”. A cantora, inclusive, está aprendendo a falar português.

Cantora, compositora, atriz e ativista cubana com certificado de diamante e indicação ao GRAMMY, Camila é cubana-mexicana naturalizada norte-americana. Ela se destacou ao se tornar a primeira mulher hispânica a alcançar o status de Diamante da RIAA com o hit Havana, que chegou ao topo da Billboard Hot 100. A artista também acumula dezenas de prêmios, incluindo dois Latin GRAMMY Awards, cinco American Music Awards e um Billboard Music Award.

The Town

O The Town acontece nos dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, zona sul da capital paulista.

O festival já anunciou que a venda do The Town Card — equivalente a um ingresso de gramado — começa às 19h do próximo dia 20. Os ingressos serão vendidos exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil (thetown.ticketmaster.com.br). A organização recomenda que os fãs façam o cadastro na plataforma com antecedência, para facilitar o processo de compra.

O The Town Card custa R$ 895,00 a inteira e R$ 447,50 a meia-entrada e não há cobrança de taxa de conveniência. O pagamento poderá ser efetuado com PIX e cartões de crédito, com parcelamento em até seis (6) vezes (exceção para cartões internacionais que não possuem parcelamento).

A organização do evento destaca, ainda, que as condições são válidas para a aquisição de até 4 (quatro) cards por CPF, sendo permitido até 1 (uma) meia-entrada dentro do total de 4 (quatro) cards. A classificação etária do evento é de 16 (dezesseis) anos. A entrada de menores de 16 (dezesseis) anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou representantes legais.

Os membros do The Town Club já estão podendo acessar antecipadamente a pré-venda do The Town Card e podem garantir o ingresso até o dia 19 de fevereiro, às 19h. Os ingressos são vendidos exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil (thetown.ticketmaster.com.br).

Programação

Na programação do primeiro fim de semana, no dia 06 de setembro, na São Paulo Square se apresentam Stacey Ryan, Joabe Reis e São Paulo Square Big Band com Tony Gordon. Já no dia 7, é a vez de Green Day (headliner), Sex Pistols featuring Frank Carter, Bruce Dickinson e Capital Inicial no Skyline, Iggy Pop, Pitty, CPM22 e Supla & Inocentes no The One e Kamasi Washington, Orquestra Mundana Refugi e São Paulo Square Big Band com Clariana na São Paulo Square.

No fim de semana seguinte, no dia 12 de setembro, a São Paulo Square recebe Snarky Puppy, Leo Gandelman e São Paulo Square Big Band com Alaíde Costa e Claudette Soares.

Dia 13 é a vez de Jacob Collier, Vanessa Moreno, e São Paulo Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes com show na São Paulo Square.

No último dia de The Town, 14 de fevereiro, Katy Perry (headliner) e Camila Cabello estão no line-up do Skyline, enquanto a São Paulo Square tem performances de Jacob Collier, João Bosco Quarteto e São Paulo Square Big Band com Amanda Maria.