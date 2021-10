‘The Sopranos’ poderá ganhar série derivada na HBO Max

Foi divulgado nesta quinta-feira (21), que há conversas acontecendo sobre a realização de uma série ou filme derivado da clássica produção da HBO ‘The Sopranos’, considerada uma das séries mais importantes de todos os tempos. Segundo o site Deadline, David Chase, criador do drama, segue com diálogo a respeito da possibilidade com Ann Sarnoff, diretora-executiva dos estúdios e redes do grupo WarnerMedia, dono da HBO Max.

A conversa surgiu depois que o filme ‘The Many Saints of Newark’, prelúdio de Sopranos, foi lançado nos Estados Unidas este ano. O longa ainda não estreou no Brasil. Um ponto que facilita muito a concretização do projeto é o fato que David Chase fechou contrato este mês com a WarnerMedia, con duração de cinco anos.

Chase afirmou que se revisitasse ‘The Sopranos’ novamente, o projeto se passaria nos anos entre ‘The Many Saints of Newark’ e o início de ‘The Sopranos’. Portanto, o período da trama pode ser entre o final dos anos 70 e final dos anos 90. ‘The Many Saints of Newark’ mostra vida de um jovem Anthony Soprano e sua escalada para a vida mafiosa.

Saiba mais