The Rock presenteia amigo com carro de R$ 150 mil

Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, presenteou um amigo com uma caminhonete de US$ 30 mil, aproximadamente R$ 157 mil. O motivo para o “mimo” é que Bruno Lauer, amigo de The Rock, o ajudou na adolescência, acolhendo-o em sua casa.

O ator publicou no Instagram o momento em que presenteia o amigo. “Minha vida (especialmente na minha adolescência) tem sido cheia de voltas e reviravoltas – mas Deus e o universo sempre encontraram uma maneira de colocar algumas pessoas no meu caminho que mudariam a trajetória do caminho que eu estava seguindo. […] Minha mãe e eu fomos despejados da ilha do Havaí e eu fui enviado para Nashville, Tennessee, para morar com meu pai.”

“Quando aterrissei em Nashville, descobri rapidamente que não iria morar com meu pai. Em vez disso, disse que ia morar com um cara chamado Bruno, que na época morava em um quarto minúsculo em um local chamado motel Alamo Plaza. Bruno poderia (e deveria) dizer: ‘Não, eu não estou aceitando uma criança que eu não conheço’ Mas ele não fez isso”, escreveu na legenda.

Para finalizar, The Rock disse: “Feliz Natal, Bruno, e já que você me ajudou a ‘comprar’ meu primeiro carro, achei que poderia retribuir o favor […]. Eu te amo, irmão. Sua bondade e coração ajudaram a mudar a trajetória da minha vida. Aproveite seu novo passeio e dê a Walls, Mississippi, meu amor e gratidão”.

