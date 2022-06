‘The Old Man’: Série com Jeff Bridges é renovada para uma segunda temporada

A FX renovou oficialmente para uma segunda temporada a série ‘The Old Man‘, produção de drama policial estrelada por Jeff Bridges (‘O Grande Lebowski’). Com informações do Cinepop.

“Jonathan E. Steinberg, Dan Shotz e Warren Littlefield fizeram um trabalho fantástico com ‘The Old Man’, entregando uma adaptação poderosa e intrigante do livro de Thomas Perry,” declarou Eric Schrier, presidente de entretenimento do FX. “O elenco estelar liderado por Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman e Alia Shawkat realmente se conectou com o público e nós estamos animados em retornarmos para uma segunda temporada com nossos parceiros na 20th Television e sua equipe fantástica”, disse.





A série foi escrita por Jon Steinberg e Robert Levine, co-criadores de ‘Black Sails‘. Baseada no romance homônimo, escrito por Thomas Perry, a narrativa acompanha Dan Chase (Bridges), um agente da CIA aposentado que agora vive em reclusão, até que um assassino de aluguel o obriga a voltar aos tempos de guerra.

O elenco inclui John Lithgow; Alia Shawkat, Angela Adams; E. J. Bonilla; Gbenga Akinnagbe e Amy Brenneman. Bridges também será o produtor executivos da série, ao lado de Warren Littlefield, Dan Shotz e David Schiff.