‘The Menu’: Longa de terror com Ralph Fiennes e Anya-Taylor Joy ganha trailer; confira

A Searchlight Pictures divulgou nesta quarta-feira (1) o primeiro teaser-trailer de ‘The Menu’. O novo filme estrelado por Ralph Fiennes e Anya-Taylor Joy mistura suspense e horror em uma narrativa cheia de mistério.

Seguindo um casal (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) que viaja para uma ilha costeira com o intuito de comer em um fino e exclusivo restaurante liderado por um chef misterioso (Ralph Fiennes), a história vira do avesso quando os personagens descobrem que acontecimentos chocantes também fazem parte dessa experiência gastronômica.





Além de Taylor-Joy, Hoult e Fiennes, o elenco ainda conta com John Leguizamo, Judith Light e Hong Chau. Quem dirige é Mark Mylod, cineasta que comandou episódios de ‘Succession’, ‘Shameless’ e ‘Game of Thrones’. O roteiro fica por conta de Seth Reiss e Will Tracy.

Ainda não há previsão de estreia para o Brasil. Confira: