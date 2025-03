‘The Masked Singe’’: Juma e Tieta são as desmascaradas de hoje; saiba quem eram

As personagens Tieta e Juma foram as desmascaradas de neste domingo, 23, no The Masked Singer Brasil. Tratavam-se das atrizes Claudia Ohana e Giovana Cordeiro. Alguns jurados como Belo e Sabrina Sato acertaram o palpite final.

Claudia Ohana falou sobre sua experiência: “Precisa ter resistência, eu não sabia. Você não consegue respirar direito. A primeira vez você dá uma ‘panicada’, dá claustrofobia. Você não enxerga, não respira, não se mexe muito, não consegue esticar a mão. Aí você chega no palco e fica louca. Quer fazer tudo!”

Giovana Cordeiro também opinou: “Vocês encheram a minha bola, eu estava amando! ‘Podem falar mais!’ […] Foram fases. Fui entendendo a dinâmica do programa. A gente começou pesquisando as músicas, aí a gente fez os ensaios no palco, eu com essa roupa com cabeça que te puxa pra trás”.

Em seguida, prosseguiu: “No hotel eu ensaiava sem a roupa, mas tem o pé grande, a cabeça, tem toda uma matemática de centro do corpo e contração. Foi a experiência claustrofóbica mais libertadora da minha vida”.

Quem é Giovana Cordeiro

Giovana Cordeiro é atriz e ficou conhecida por participar de diversas novelas da Globo, como Rock Story, O Outro Lado do Paraíso, Verão 90, Mar do Sertão, Fuzuê e está no elenco da próxima do horário das 7, Dona de Mim.