The Led emite debênture de R$ 25 mi e estuda entrada de novo sócio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/03/2024 - 11:00 Para compartilhar:

A The LED, empresa líder de vendas e manutenção de painéis eletrônicos no Brasil, acaba de finalizar sua segunda emissão de debêntures no valor de R$ 25 milhões com vencimento em 2029. De acordo com o presidente da empresa, Richard Albanesi, os recursos serão investidos em novos projetos para ampliar a presença no mercado de comunicação digital com painéis de LED. A emissão teve como coordenador líder a Galapagos Capital DTVM e a FRAM Capital DTVM, como agente fiduciário. As garantias compreendem alienação fiduciária de equipamentos, cessão fiduciária de recebíveis e aval.

A intenção da The LED era emitir uma debênture de R$ 60 milhões em dezembro do ano passado conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou em outubro e investir R$ 100 milhões.

Essa é a segunda operação concretizada entre a The LED e a Galapagos. A primeira foi realizada em 2021 no valor de R$ 31,3 milhões e permanece vigente, com bom desempenho das garantias e atendimento integral dos convênios, segundo a empresa. A ideia inicial, de acordo com Albanesi, era emitir os R$ 60 milhões e quitar a primeira debênture com a Galapagos. Ocorre que, entre outubro e dezembro, a empresa recebeu proposta de um potencial sócio interessado em comprar uma parcela da The Led.

Tal proposta, segundo Albanesi, está sendo estudada internamente e deve haver uma decisão no segundo semestre. Por conta dessa proposta, a The Led decidiu fazer a emissão menor com o objetivo de atender apenas as necessidades de curtíssimo prazo. Apesar da debênture de valor reduzido que o previsto inicialmente, Albanesi reitera o plano de investir R$ 100 milhões este ano para superar os R$ 80 milhões realizados em 2023.

”Essa nova emissão reflete nosso compromisso de investimentos e política de crescimento para ampliar nossa liderança de mercado e pioneirismo tecnológico. Entramos em uma nova fase de crescimento escalonado e consciente, confiantes no potencial estratégico do nosso negócio”, afirma Albanesi.

Com 13 anos de atuação no mercado brasileiro, período no qual se estabeleceu como referência em inovações tecnológicas para mídias interativas, a The LED detém 90% do mercado brasileiro neste segmento mantendo parcerias com importantes administradoras de complexos comerciais como JHSF, Multiplan e brMalls. Também se destaca no setor varejista com projetos direcionados para líderes de mercado como C&A, Riachuelo, Ultrafarma, Sam´s Club, Carrefour, Reebok e Hering, entre outros.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias