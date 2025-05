‘The Last Of Us’: a que horas estreia o episódio 5 no Max e HBO?

The Last Of Us estreou a sua 2.ª temporada no dia 13 de abril, já tendo quatro capítulos desde então. O 5.º episódio começa a ser exibido neste domingo, 11, no horário das 22h02.

Ao todo, na nova leva, serão 7 novos episódios que contam com estreia simultânea no canal pago HBO e no serviço de streaming Max.

The Last Of Us já foi renovada para uma 3.ª temporada, mas ainda sem previsão de lançamento ou maiores detalhes.

A que horas o novo episódio de ‘The Last of Us’ vai ao ar hoje?

Os novos episódios da série começam a ser transmitido a partir das 22h02 na HBO, sendo disponibilizados no mesmo horário pelo Max. Na TV a cabo, a previsão é de que a duração se estenda até 23h42.