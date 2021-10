‘The King’s Man: A Origem’, terceiro filme da franquia Kingsman, ganha teaser inédito

Nesta sexta-feira (22) foi lançado um teaser inédito do filme ‘The King’s Man’, que irá estrear nos cinemas dos Estados Unidos no dia 22 de dezembro e no dia 23 de dezembro no Brasil. O filme é o terceiro da franquia. Aqui, o longa irá receber o nome ‘The King’s Man: A Origem’.

A trama do filme traz o início da organização de espionagem Kingsman com destaque para Duque de Oxford (Ralph Fiennes), Conrad (Harris Dickinson), Shola (Djimon Hounsou) e Polly (Gemma Arterton), os protagonistas do novo longa.

A franquia Kingsman já arrecadou US$825,2 milhões com a exibição dos dois primeiros filmes: ‘Kingsman: Serviço Secreto’ em 2014 e ‘Kingsman: O Círculo Dourado’ em 2017. A expectativa é de que a arrecadação total do novo filme supere a marca de US$ 1 bilhão, se tornando um grande atrativo sejam produzidas mais novas obras neste universo.

