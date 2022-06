‘The Flash’: Depois de escândalos, DC irá substituir Ezra Miller como herói depois do primeiro filme

De acordo com informações do Deadline, a DC/Warner planeja substituir Ezra Miller do papel de The Flash após o lançamento do primeiro filme solo com o ator, que irá estrear em 2023.

A decisão foi tomada depois de alguns escândalos envolvendo Miller acontecerem: ele foi preso por agressão recentemente no Havaí, e agora foi acusado de abuso pelos pais de uma jovem que mora com ele.





O novo CEO da empresa, David Zaslav, irá decidir se o longa irá mesmo para os cinemas ou para o streaming, e qual será o formato da turnê de divulgação do filme.

O longa solo do Flash adaptará Ponto de Ignição, icônico arco das HQs em que o velocista bagunça a linha temporal ao tentar voltar no tempo e impedir o assassinato de sua mãe. A produção tem estreia marcada para 23 de junho de 2023.