‘The Eras Tour’, de Taylor Swift, se torna a maior turnê da história ao arrecadar mais de R$ 12 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/12/2024 - 10:32 Para compartilhar:

A The Eras Tour – turnê que revisita as diferentes “eras musicais” da cantora norte-americana Taylor Swift – se encerrou na noite deste domingo, 8, em Vancouver, no Canadá. Após 21 meses e 149 apresentações ao redor do mundo, o show da artista se tornou a turnê mais lucrativa da história. Ao todo, foram arrecadados mais de 2 bilhões de dólares.

A cifra exata, divulgada pelo The New York Times, impressiona: US$ 2.077.618.725,00 (cerca de R$ 12,6 bilhões na cotação atual) somente em ingressos. O valor arrecadado é praticamente o dobro da segunda turnê mais lucrativa da história: desde 2022, o Coldplay já faturou US$ 1.144.590.969,00 (cerca de R$ 6,9 bilhões) com a Music of the Spheres World Tour.

Segundo a Taylor Swift Touring, empresa responsável pela produção dos eventos relacionados à cantora, cerca de 10.168.008 de pessoas compareceram à turnê. Com todos os eventos esgotados, a The Eras Tour chega ao fim e solidifica o nome de Taylor Swift como a estrela mais rentável do mundo da música.

Os valores divulgados, no entanto, revelam apenas parte do enorme montante de dinheiro gerado pela cantora. O ganho com peças de merchandising como roupas, bolsas e acessórios que eram vendidos – e constantemente esgotados – nos estádios antes e após os shows não entram na conta.

A turnê também gerou o filme Taylor Swift: The Eras Tour, uma gravação de mais de três horas da apresentação que arrecadou cerca de 261 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão) em cinemas ao redor do mundo. Após a exibição do longa em salas de cinema, as gravações foram disponibilizadas no Disney+.

Para além da turnê, a cantora também foi a artista mais escutada ao redor do mundo em 2024 no Spotify e concorre ao Grammy em seis categorias diferentes por seu álbum The Tortured Poets Department. O disco, inclusive, se manteve no topo das paradas da Billboard por 16 semanas e deve aumentar o seu reinado até o final do ano.