The Cure é a primeira atração confirmada do Primavera Sound São Paulo 2023

O Festival Primavera Sound São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 21 de junho, que o The Cure tocará na edição de 2023 do evento, marcada para os dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.

O festival não divulgou em qual dos dois dias a banda vai se apresentar. Também não foram anunciadas ainda mais informações sobre ingressos e programação.

A banda britânica de rock, fundada no final dos anos 1970, é o primeiro headliner anunciado pela produção do festival. O The Cure ainda estará nas edições deste ano do Primavera Sound em Buenos Aires (Argentina), de Bogotá (Colômbia) e no Primavera Day Asunción (Paraguai).

O músico inglês Robert Smith, líder da banda, já havia anunciado que a América do Sul poderia estar no roteiro da turnê atual do The Cure, informação que agora se torna oficial com a apresentação do grupo no festival.

A produção do Primavera Sound São Paulo ainda não divulgou a data em que os ingressos para a edição deste ano começarão a ser vendidos.

A primeira edição brasileira do festival criado na Espanha aconteceu em novembro de 2022, e teve Arctic Monkeys, Björk, Travis Scott, Lorde e outros no Distrito Anhembi, em São Paulo.

