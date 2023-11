‘The Crown’ vai leiloar 450 roupas e adereços da série Netflix

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/11/2023 - 1:43 Para compartilhar:

Se você é fã de The Crown , em breve poderá ter a chance de possuir algo da série original da Netflix .

A Left Bank Pictures leiloará cerca de 450 adereços e figurinos do show icônico, com os lucros destinados a financiar uma bolsa de estudos da Escola Nacional de Cinema e Televisão (NFTS) pelos próximos 20 anos.

As vendas começarão em 7 de fevereiro de 2024, organizadas pela Bonhams Auctioneers, com 150 lotes em leilão. Outros 300 itens serão listados online em 8 de fevereiro.

De acordo com o Deadline , uma fonte interna estima que as vendas poderiam arrecadar no mínimo £ 1 milhão (aproximadamente R$ 6 milhões). Algumas das recordações à venda incluem o “vestido de vingança” da Princesa Diana que Elizabeth Debicki usou na 5ª temporada, que você pode ver na foto acima.

Espera-se que o vestido seja vendido por quase £ 12.000 (R$ 72 mil), enquanto lotes maiores, como uma reprodução do Gold State Coach, podem ser vendidos por até £ 50.000 (R$ 303 mil).

Haverá, no entanto, alguns itens mais acessíveis à venda, incluindo o palito de champanhe da Rainha Mãe, que será vendido por £ 60 (R$ 360), bem como um par de corgis de porcelana por £ 200 (R$ 1,2 mil).

“Foi um privilégio para mim e para todos da Left Bank Pictures estar no centro de The Crown”, disse Andy Harries , CEO da Left Bank e produtor executivo de The Crown . “O seu enorme sucesso global tem muito a ver com o trabalho com os melhores talentos criativos e de produção deste país e queremos investir os lucros deste magnífico leilão na próxima geração de talentos do cinema e da TV.”

Ele acrescentou: “O NFTS faz parte da história do The Crown desde o início, com muitos de seus graduados contribuindo para a produção do programa ao longo dos anos. Há muito que admiro o espírito e a formação da escola e apoio-a pessoalmente. Portanto, estou emocionado que o legado do The Crown será fornecer tanto apoio financeiro para tantos estudantes do NFTS nas próximas décadas.”

“Desde o seu início, o trabalho dedicado de mais de 60 ex-alunos do NFTS foi fundamental para dar vida a uma série tão icônica”, acrescentou Jon Wardle, diretor do NFTS. “Os rendimentos do leilão desempenharão um papel crucial no apoio a bolsas de estudo que mudam vidas, garantindo que a próxima geração de produtores de cinema e televisão tenha a oportunidade de beneficiar da nossa formação de renome mundial, honrando o legado da The Crown durante muitos anos. .”

