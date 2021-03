“The Crown” é destaque no Globo de Ouro com quatro prêmios

A série da Netflix “The Crown” foi coroada rainha da 78ª edição do Globo de Ouro nas categorias de televisão, com quatro troféus, entre eles de melhor série dramática, pela quarta temporada.

Depois de ter estado muito centrada na rainha Elizabeth II durante as três primeiras temporadas, “The Crown” deu um passo para o lado nesta nova etapa, ao se interessar pelo casal formado pelo príncipe Charles e Lady Diana, embora a rainha tenha continuado presente.

Os jovens atores britânicos pouco conhecidos Emma Corrin (Diana) e Josh O’Connor (Charles) receberam o Globo de Ouro de melhor atriz e melhor ator em série dramática.

A americana Gillian Anderson foi premiada melhor atriz coadjuvante por sua interpretação da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, outra personagem-chave da quarta temporada, que se estende por seu mandato, de 1979 a 1990.

Esta nova temporada, a penúltima da série, gerou polêmica no Reino Unido, com vários observadores a criticando por ter tomado muitas liberdades com a realidade histórica.

Muitos cronistas reais apontaram que o criador de “The Crown”, Peter Morgan, apresentou uma imagem maniqueísta de Charles e Diana, na qual o príncipe de Gales aparece como um marido infiel e egoísta e Diana como uma jovem esposa frágil, negligenciada e humilhada.

Ao receber seu prêmio, Corrin agradeceu a Diana, que morreu em um acidente de carro em 1997 em Paris.

“Me ensinou compaixão e empatia além do que eu poderia imaginar”, disse. “Em nome de todos que se lembram dela com amor e paixão, obrigada”.

“The Crown” venceu em todas as categorias em que foi indicada, tendo recebido uma indicação dupla para melhor atriz em série dramática (Olivia Colman, como rainha Elizabeth II, também foi indicada) e melhor atriz coadjuvante (para Helena Bonham Carter, por sua encarnação da princesa Margaret).

A série já havia conquistado dois Globos de Ouro em sua primeira temporada, incluindo o de melhor série dramática, e outro em sua terceira.

A Netflix foi a grande vencedora da noite nas categorias de televisão, além de “The Crown”, com dois prêmios para “O Gambito da Rainha”: melhor minissérie ou filme para televisão e melhor atriz nessa categoria para Anya Taylor-Joy.

Amazon, HBO e Apple TV+ compartilharam os restos mortais, cada um com um Globo de Ouro por “Small Axe”, “I Know This Much Is True” e “Ted Lasso”.

O canadense “Schitt’s Creek”, que recentemente terminou sua sexta temporada, ganhou o prêmio de melhor série de comédia e melhor atriz nessa categoria para Catherine O’Hara.

