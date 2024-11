The Chosen exibirá quinta temporada nos cinemas; veja o que já se sabe

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/11/2024 - 12:20 Para compartilhar:

A quinta temporada da série de televisão estadunidense “The Chosen” irá estrear nos cinemas, assim como ocoreu com os primeiros episódios da terceira e da quarta temporada. A informação foi confirmada pelo criador do programa, o diretor e escritor Dallas Jenkins, durante uma live em uma rede social.

A série conta a história da vida de Jesus Cristo e é um dos grandes sucessos de público atualmente na TV dos EUA. No cinema, ela também já colhe bons frutos: segundo dados da plataforma Box Office Mojo, os dois primeiros episódios da terceira temporada e os dois da quarta temporada arrecadaram, juntos, cerca de US$ 29,5 milhões.

O diretor Jenkins também insinuou que a estreia deve ocorrer nas duas primeiras semanas de abril, talvez na páscoa. Também haverá sessões com a temporada completa exibida de uma única vez, para os fãs que desejam ‘maratonar’ a série nos cinemas. Ainda não está confirmado se a estreia ocorrerá do mesmo modo no Brasil.

O sucesso da série é especialmente impactante pois sua produção iniciou através do modelo de “crowdfunding”, em que o público financia a produção. Inicialmente, seriam alguns poucos episódios. Hoje há financiadores graúdos como a National Christian Foundation, e distribuição internacional pela Lionsgate.

O que já aconteceu e o que esperar na série

A série começa com o início da formação da vida pública de Jesus Cristo. O messias performa seus primeiros milagres e começa a aglutinar seguidores ao seu redor, figuras como Maria Madalena, Judas Tadeu, o pescador Pedro e o cobrador de impostos Mateus.

Na segunda temporada, Cristo segue para as regiões da Síria e da Judeia para continuar sua pregação. Ele cura um paraplégico e continua a reunir seus apóstolos. Ao final, faz o famoso sermão na montanha com ajuda de Judas Escariotes.

Na terceira temporada, a popularidade de Jesus espalha-se e começa a chamar atenção dos romanos e dos fariseus. O messias envia seus 12 apóstolos para espalhar sua igreja. Ao final, ocorre o episódio da multiplicação dos peixes e dos pães, em que Cristo alimenta através de um milagre milhares de pessoas com um pouco de pão e alguns peixes.

Na quarta, acompanhamos o último ano de pregações de Jesus Cristo, com mais milagres como a cura de um homem cego e a ressureição de Lázaro. Ao final da temporada, autoridades judias aliam-se ao governo romano contra o messias.

A quinta temporada, segundo informações divulgadas pelo criador, deve mostrar a última semana de Cristo antes do martírio, que será exibido na sexta temporada.

A sexta temporada mostrará assim a crucificação. Já a sétima exibirá a ressurreição e ascensão aos céus.

Como assistir à série

No Brasil, as três primeiras temporadas de The Chosen estão disponíveis para streaming na Prime Video e na Netflix. Já a quarta temporada está disponível por ora apenas no site e no aplicativo oficial da série.

O site oficial disponibiliza todos os episódios gratuitamente, basta fazer um cadastro. Para quem deseje, é possível também doar por lá valores para as próximas temporadas.

O diretor já revelou o desejo de outros projetos, como a história de Moisés, de José e dos Atos dos Apóstolos.