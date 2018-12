Thássia Naves arrecada quase meio milhão em bazar beneficente

A influenciadora Thássia Naves atingiu uma marca histórica na última edição de seu bazar beneficente. Realizado em Uberlândia na última segunda-feira, 10, a 5ª edição do Bazar da Thássia arrecadou R$ 462 mil com a venda de mais de quatro mil peças, disponibilizadas pela própria e por marcas parceiras. O valor será destinado para a Casa do Menor Nova Canaã, instituição que atende crianças carentes na cidade mineira e possui uma ligação com Thássia desde sua fundação.

O evento teve oito horas de duração e recebeu mais de duas mil pessoas. Cada um teve de levar um brinquedo novo para ingressar no bazar, o que resultou em mais de dois mil brinquedos arrecadados e que serão doados para instituições da região.

Confira alguns momentos do evento compartilhados por Thássia no Instagram: