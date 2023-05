Thamara Térez, do ‘Casamento às Cegas’, se manifesta após flagra de traição do marido, Alisson Hentges

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2023 - 1:59 Compartilhe

Thamara Térez quebrou o silêncio, na noite da última segunda-feira (22), acerca da suposta traição do marido, Alisson Hentges. Os dois foram participantes da segunda temporada do reality “Casamento às Cegas: Brasil“, da Netflix Brasil, e se casaram em 2022.

Na tarde da segunda-feira, o perfil do Instagram Gossip do Dia publicou, com exclusividade, imagens do ex-participante do reality em um momento íntimo com outra mulher em uma barraca de cachorro-quente. Veja:

Nos stories de sua própria rede social, Thamara se manifestou, algumas horas depois.

“Oi, gente! Em respeito ao carinho de todos que aqui me acompanham, fazem parte da minha história e torcem por mim, eu peço um pouco de paciência para que eu possa digerir o que está acontecendo e volte a aparecer aqui”, começou a advogada.

“Afinal de contas, estamos juntos aqui todos os dias e vocês se tornaram parte da minha família”, continuou.

“Eu estou bem e vou ficar um pouco em silêncio” tranquilizou ela, que tem 670 mil seguidores na rede social. E finalizou: “Agradeço, de coração, todo o carinho e peço a empatia e compreensão neste momento em que preciso preservar minha saúde mental.”

Procurado pela página Gossip do Dia, Alisson alegou que a moça estaria “puxando-o”, e ele, “virando e se afastando”. Ele negou que tenha traído a esposa e ainda não se pronunciou em suas redes sociais.

