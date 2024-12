Thalys, joia do Palmeiras que fará parte do time profissional, tem números impressionantes

O Palmeiras terá uma cara nova no elenco na temporada de 2025. O jovem Thalys, de apenas 19 anos, será integrado ao grupo principal comandado pelo técnico Abel Ferreira no ano que vem. O atleta tem 1,84m de altura e atua como centroavante. Quando chegou na base do Palmeiras, no time sub-17, Thalys jogava no meio-campo, como armador. Posteriormente, na equipe sub-20, passou a atuar no setor ofensivo.

O jogador é natural de São Miguel dos Campos, em Alagoas. O atleta iniciou a trajetória no futebol na base do CRB, quando despertou a atenção do Palmeiras.

O jovem tem velocidade e um ótimo poder de finalização. Neste ano de 2024, Thalys foi chamado algumas vezes pelo técnico Abel Ferreira para fazer parte do “grupo de transição” do Palmeiras, que conta com jogadores que treinam e se ambientam com a equipe profissional.

No ano de 2022, ainda atuando como meia, Thalys anotou 15 gols em 31 jogos pelo time sub-17. Nas duas últimas temporadas, pela equipe sub-20 e jogando como centroavante, ele balançou as redes 46 vezes em 83 jogos. Uma média de quase 0,5 gol por partida.

O jogador tem contrato com o Palmeiras até o mês de julho de 2028. O clube paulista é detentor de 70% dos direitos econômicos do atleta. O atacante deve receber oportunidades do técnico Abel Ferreira na disputa do Campeonato Paulista de 2025.